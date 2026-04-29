Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 23 танкеров, а также граждан РФ и некоторых компаний.

Как сообщается в Telegram-канале Зеленского, ограничительные меры вводятся в отношении 20 физлиц, 4 юрлиц и 23 судов.

Принадлежность судов — РФ, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гайана, Коморские острова, Мадагаскар, Маршалловы Острова, Мозамбик, Палау, Панама, Сент-Винсент и Гренадины. По мнению киевских властей, эти суда используются для экспорта российской нефти.

В новый пакет антироссийских санкций также вошли ограничения против Беларуси. По словам Зеленского, санкции в отношении Беларуси связаны с желанием украинской стороны предотвратить вступление Минска в боевые действия против Украины.