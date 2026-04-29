Война в Украине может закончиться раньше войны США и Израиля с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Он заявил, что надеется на скорейшей мирное решение украинского конфликта и подчеркнул, что, по его мнению, Украина уже фактически «потерпела поражение в военном плане».

«Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости. У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их [военные] самолеты сбиты», — сказал Трамп.

При этом он выразил мнение, что конфликты в Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время.

«Может быть, по схожему графику», — утверждал Трамп, отвечая на вопрос о том, какой из этих двух конфликтов может закончиться раньше.

Также Трамп заявил, что Путин хотел бы найти решение по завершению войны в Украине.

«Это хорошо. я думаю, что «некоторые люди» затруднили ему заключение сделки», — заявил Трамп.

Трамп также назвал беседу с российским президентом «очень хорошей».