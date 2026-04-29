Администрация Вашингтона может направить Конгрессу США запрос на получение дополнительных средств для продолжения войны с Ираном.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет ТАСС.

«Если и когда дополнительный запрос будет направлен, то его львиная доля предназначалась бы не на Иран, а на боеприпасы», — сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

По словам Хегсета, на продолжение военной операции против Ирана Белый дом запросил бы не менее $25 млрд.