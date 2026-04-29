Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и замглавы МИД Уругвая Валерия Чукаси в ходе встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны подчеркнули важность углубления политического диалога, интенсификации взаимных визитов и укрепления институционального сотрудничества.

С удовлетворением было отмечено соглашение о сотрудничестве между дипломатическими академиями, рассмотрены возможности подготовки кадров, обмена опытом и реализации совместных учебных программ. Наряду с этим стороны обсудили возможные шаги в направлении либерализации визового режима с целью облегчения взаимных поездок граждан.

Байрамов и Чукаси подчеркнули важность визита в Уругвай в прошлом году делегации во главе с первым заместителем министра экономики Азербайджана, который положительно отразился на развитии торгово-экономических связей. и отметили необходимость продолжения подобных контактов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций.

В тот же день состоялся очередной раунд межмидовских политических консультаций двух стран, которые возглавили с азербайджанской стороны замминистра Эльнур Мамедов и замминистра Валерия Чукаси — с уругвайской.