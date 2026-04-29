Вооружённые силы Украины заявили об ударе по танкеру MARQUISE в районе Туапсе с применением двух морских беспилотников-камикадзе.

По данным Генштаба ВСУ, судно под флагом Камеруна находилось в дрейфе примерно в 210 км к юго-востоку от Туапсе, без груза и без включённой системы AIS. Утверждается, что удар пришёлся по кормовой части танкера.

В сообщении также говорится, что MARQUISE находится под санкциями ряда стран, включая Украину, Великобританию и ЕС, и мог использоваться для перевозки нефтепродуктов. Судно, по данным ВСУ, ожидало погрузки от другого корабля.