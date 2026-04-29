В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим накануне в Марнеульском районе Грузии и приведшим к гибели 10-летнего Эльдара Гусейнова, задержан 19-летний молодой человек.

Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Грузии.

По факту проводится расследование по статье о нарушении правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств.

Отмечается, что авария произошла накануне вечером на автодороге Марнеули — Болниси. Водитель автомобиля, двигавшегося на высокой скорости, потерял управление и сбил переходившего дорогу Эльдара Гусейнова.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.