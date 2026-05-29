6–7 июня в Баку состоится фестиваль классических и скоростных автомобилей. Фестиваль Classics & Supercars пройдет на территории Приморского национального парка при совместной организации Автомобильной федерации Азербайджана (АФА) и компании Nazar Holdings.

В течение двух дней Бакинский бульвар будут украшать классические и спортивные автомобили разных годов выпуска и из различных стран.

Автомобили будут продемонстрированы в «Зоне классических автомобилей», «Зоне суперкаров» и зоне «Спортивных автомобилей».

На фестивале будут выставлены автомобили из коллекции Азербайджанской автомобильной федерации, а также транспортные средства владельцев, прошедших регистрацию для участия в мероприятии.

Желающие принять участие в выставке со своими автомобилями могут пройти регистрацию по электронной почте [email protected] или по мобильному номеру (+99450) 295 01 00.

Вход для посетителей на мероприятие свободный.