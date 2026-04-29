В Азербайджане в настоящее время ведётся работа над новыми реформами, направленными на внедрение принципа равной оплаты за равный труд, модели почасовой оплаты труда, а также на усиление защиты прав детей.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на мероприятии в Баку под названием «Развитие предпринимательства — сильная экономика».

По его словам, в стране расширяется цифровизация в сфере труда и занятости, а также совершенствуется законодательная база.

«Уже 97 % трудовых договоров оформляются в электронном виде. В рамках сотрудничества с работодателями реализуется проект «DOST Инспектор», в рамках которого проводятся диагностические оценки на предприятиях и даются рекомендации по устранению недостатков без применения штрафов. В последние годы в трудовом законодательстве проведены масштабные изменения: внесены поправки более чем в 150 статей Трудового кодекса АР, а также около 500 изменений в нормативно-правовые акты», — отметил министр.

Кроме того, по его словам, в последние годы на рынке труда зафиксирован значительный рост.

«Количество трудовых договоров увеличилось на 44 % и достигло 1,9 миллиона. В частном секторе этот показатель вырос в 2,1 раза и превысил 1 миллион. Минимальная заработная плата увеличилась в 3 раза и достигла 345 манатов, средняя месячная заработная плата удвоилась и составила 1 099 манатов. В целом фонд оплаты труда по стране вырос в 3,3 раза. Также зафиксирован значительный рост пенсий и социальных выплат: минимальная пенсия увеличилась в 2,9 раза и достигла 320 манатов, средняя пенсия составила 594 маната. Общий объём пособий и стипендий увеличился в 5 раз. Все эти меры направлены на усиление социальной защиты населения», — подчеркнул министр.