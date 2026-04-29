Между Москвой и Ереваном назревает скандал. В России государственная система маркировки «Честный знак» приостановила реализацию партии минеральной воды «Джермук» в офлайн- и онлайн-магазинах. Как сообщил РБК заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (оператора маркировки) Реваз Юсупов, в обороте находилось 338 тыс. бутылок, которые теперь заблокированы до завершения проверки. Тревогу поднял Роспотребнадзор, который в своем письме указал на необходимость «принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан России». Причиной блокировки названы «нарушения обязательных требований». Какие именно требования были нарушены и какой именно возможный вред жизни и здоровью граждан России мог быть причинен, не уточняется.

Строго говоря, претензии к качеству минеральной воды «Джермук» уже высказывались. Примерно с середины «нулевых». Речь шла о том, что в популярной «минералке» слишком высокая концентрация мышьяка. Минеральная вода «Джермук» уже запрещена к реализации в США, в ОАЭ и нескольких странах Европы. В российском Владикавказе был отмечен смертельный случай: местный житель скончался от отравления после употребления минеральной воды «Джермук». Экологи уверены: все дело в добыче золота на месторождении Амулсар (историческое название — Амулдаг): отходы горнодобывающей промышленности загрязняют источники питьевой и минеральной воды. Но все это время и экспорт «Джермука» в Россию не прекращался. А теперь вот Роспотребнадзор срочно озаботился качеством популярной «минералки».

А вот тут нужна уже другая ретроспектива. Роспотребнадзор уже не в первый раз вступает в игру и обнаруживает в продукции нелюбимых стран что-то недозволенное. Так уже было с грузинским и молдавским вином, латвийскими шпротами, грузинской же минеральной водой «Боржоми» и т.д. И вот теперь настала очередь Армении.

Той самой Армении, которая уже очень скоро, 4 мая, принимает у себя саммит Европейского политического сообщества. Москва и не думает скрывать своего раздражения по поводу заигрывания Еревана с Брюсселем. Что, в общем-то, понятно. Да, Никол Пашинян активно щеголяет как бы прозападной риторикой и последовательно бойкотирует мероприятия в рамках ОДКБ. Но при этом Армения и не думает разрывать двусторонний военный договор с Россией, выходить из ЕАЭС, членство в котором позволяет ей приобретать нефть, газ и необработанные алмазы по внутрироссийским ценам, находить ресурсы и брать под свой контроль охрану границы, а не только с помпой выпроваживать российских пограничников с двух КПП… В Москве совершенно справедливо полагают, что пользоваться преференциями от участия в российских интеграционных проектах и одновременно заигрывать с Евросоюзом — это, мягко говоря, моветон. Если не использовать выражений покрепче.

Строго говоря, недовольство Москвы стало очевидным по крайней мере после визита Пашиняна в первопрестольную и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Теоретически здесь можно было бы порассуждать о давлении Кремля, о том, что Армения имеет право сама формировать свою внешнеполитическую повестку и т.д. и т.п., но факт остается фактом: для того, чтобы переползать в европейское политическое и экономическое пространство, из российских интеграционных проектов надо выйти и распрощаться с теми преференциями, которые они для Армении несут. А если этого Ереван делать не торопится, то не грех и напомнить: обязательства в политике — всегда дело двустороннее.

И на этом фоне поведение Роспотребнадзора, который долгие годы закрывал глаза на все подозрения относительно минеральной воды «Джермук», а теперь вдруг встрепенулся и задержал огромную партию этой «минералки», слишком уж напоминает не заботу о здоровье российского потребителя, а экономическое давление на Ереван. Пока еще Москва не задействовала «тяжелую артиллерию» в виде цен на нефть и газ, но как надолго это «пока» — вопрос открытый. Тем более что до 7 июня, когда в Армении пройдут выборы, время еще есть, а тренд уже ясен.