Посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави вызван в МИД Соединенного Королевства из-за публикации в Telegram-канале иранской дипмиссии.

«Замглавы [МИД Великобритании], курирующий Ближний Восток, Хэмиш Фалконер вызвал посла Исламской Республики Иран в Соединенном Королевстве в ответ на неприемлемые и подстрекательские комментарии иранского посольства в социальных сетях. Замминистра ясно дал понять, что подобные действия и комментарии полностью неприемлемы и что посольство должно прекратить любые виды коммуникации, которые могут быть расценены как призыв к насилию в Великобритании или в других странах», — сказано в заявлении британского МИД.

15 апреля посольство Ирана в Лондоне опубликовало в Telegram-канале пост на фарси, в котором содержался призыв к проживающим в Великобритании иранцам «присоединиться к защите родины на фоне военной операции США и Израиля».