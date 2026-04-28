К истерике армянских реваншистов по поводу мифического «разрушения церквей в Карабахе» подключилось и радио «Азадлыг». Эта неуважаемая редакция опубликовала спутниковые снимки Ханкенди и объявила о том, что здесь азербайджанцы «разрушили кафедральный собор»: армянские СМИ сообщили об этом ещё в середине апреля. Но теперь радио «Азадлыг» утверждает, что располагает спутниковыми снимками и может подтвердить: «кафедральный собор действительно разрушен». Более того, «разрушена ещё одна церковь». Всё это сообщается таким тоном, будто бы журналисты этой радиостанции провели невероятно рискованное расследование, переползли границу на брюхе, с риском для жизни что-то сфотографировали…

Для начала Азербайджан никогда и не отрицал, что сносит на освобожденных от оккупации землях оставленный армянскими оккупантами «нахалстрой». И неважно, о чём идёт речь — казармах, штаб-квартирах террористических группировок или ещё о чём-нибудь. Изображать здесь «журналистское расследование» как минимум глупо.

Более того, сама радиостанция вынуждена привести позицию Азербайджана и выдавить сквозь зубы: в Баку напоминают, что эти церкви были возведены незаконно, без разрешения властей. Процитировали даже заявление Духовного управления мусульман Кавказа. И вскользь упомянули возможную связь этой шумихи с предвыборной кампанией в Армении. Добавили душещипательную деталь: дескать, во время второй Карабахской войны подвал кафедрального собора использовался как убежище. По меркам радио «Азадлыг» это должно означать, что все стандарты журналистики соблюдены, мнение другой стороны приведено, и вообще всё в ажуре. Но…

Да, привести мнение обеих сторон — это базовые стандарты журналистики. Но далеко не всегда это означает объективность и непредвзятость. И не только потому, что радио «Азадлыг» не сочло нужным упомянуть, что за годы оккупации именно Армения устроила на захваченных азербайджанских землях беспрецедентный урбицид, что здесь были разрушены 64 из 67 мечетей, православный храм в селе Куропаткино, святилища, усыпальницы и даже кладбища: в могилах искали золото, в частности золотые коронки. И заодно планомерно стирали все следы присутствия в Карабахе азербайджанцев. Всё это радиостанцию не заинтересовало.

Есть и такая чисто профессиональная сторона вопроса. Если освещать любое событие по принципу «всем сёстрам по серьгам», это ещё не означает объективности — просто потому, что вина и ответственность сторон далеко не всегда строго равны. И магическое «мы предоставили информацию, а читатель пусть решает сам» ещё ничего не гарантирует. И если перенести такие медиатехнологии на несколько десятков лет назад, то, например, рассказывая о Холокосте, уничтожении Варшавского гетто, концлагерях, такие горе-журналисты привели бы пару антисемитских цитат доктора Геббельса — для «объективности», так сказать.

Наконец, нельзя не заметить и другого. Старательно изображая «объективность», радио «Азадлыг» на самом деле, назовём вещи своими именами, «держит тему на плаву». При том, что интерес к истерике армянских реваншистов уже неумолимо угасает. Нет и ожидаемой международной реакции. Более того, эту истерику никак не удаётся вывести за пределы армянской и проплаченной проармянской тусовки.

Так какого, пардон, корнеплода в этот фальшивый хор включается радио «Азадлыг»? Просто из желания бросить пару комьев грязи в адрес Азербайджана? Отработать подачки?

В любом случае такое понимание «объективности» со стороны радио «Азадлыг» надо держать в голове, когда эта же радиостанция принимается поучать по поводу «прав человека» или «недостаточной демократии» в Азербайджане. Просто потому, что истинное отношение радио «Азадлыг» и его спонсоров проявляется не в слезах по поводу «политзаключённых», а в соучастии в истерике армянских реваншистов.

И, наконец, «вишенка на торте». Через несколько часов после азербайджанской редакции «Азадлыг» статья о «разрушенных церквях» появилась уже на русскоязычном сайте радио «Свобода». И она куда более тенденциозна.

Во-первых, здесь нет позиции Азербайджана, что эти церкви были построены во время оккупации, без разрешения азербайджанских властей, и что такого рода «архитектурное наследие» будет снесено.

Во-вторых, имеется прямая ложь: да, одна неправительственная организация обвиняла армянскую сторону в пренебрежении культурным наследием азербайджанцев, но прямых сообщений о разрушении мечетей, оказывается, не поступало! То есть разрушены 64 из 67 мечетей Карабаха, но радио «Свобода» и её партнёрские НПО этого «не заметили»! Классический пример: смотрели в другую сторону. И это ещё не полный список откровенных фейков.

И как это понимать? Как «защиту демократии и прав человека»? Или как подрыв мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и откровенную поддержку реваншизма?

Дело даже не в том, почему в эту дурно пахнущую компанию ввязывается радио «Свобода» и её приложения на других языках. Мы, к сожалению, привыкли к такого рода фейкам и откровенной враждебности. Вопрос в другом: как себя чувствуют сотрудники АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ редакции радио «Азадлыг»? Они разделяют такую редакционную политику своих боссов? Или им всё равно — лишь бы платили? И это уже не «оппозиционные настроения». Можно быть в оппозиции к власти. Но нельзя быть в оппозиции к своей стране и своему народу. Потому что это носит уже совсем другое название.