Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа на церемонии вручения наград и почетных знаков отличия за 2025 год, прошедшей в штаб-квартире «Моссада», заявил о значительных разведывательных и оперативных достижениях израильской разведки, пишут израильские СМИ.

По его словам, Израиль получил «стратегическую и тактическую разведку в центре секретов Ирана и Ливана» и расширил оперативные возможности за рубежом.

Барнеа также отметил координацию с армией Израиля в операциях против Ирана и «Хезболлы», включая удары по целям и усиление региональных союзов. Он подчеркнул, что служба продолжит действовать максимально активно при возникновении угроз.