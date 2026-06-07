США рассматривает возможность покупки у Маврикия архипелага Чагос в Индийском океане, сообщилает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным, Вашингтон хочет закрепить за собой владение архипелагом, где располагается американо-британская военная база, чтобы не допустить усиления позиций КНР в регионе. Для этого Вашингтону придется одобрить сделку Великобритании с Маврикием, которая предполагает передачу Чагоса под суверенитет африканского государства.

В 2025 году Великобритания и Маврикий заключили соглашение о передаче под его суверенитет архипелага Чагос. Договор был подписан 22 мая 2025 года, однако его ратификация в британском парламенте была приостановлена после критики со стороны Трампа. Сделка подразумевает сохранение на острове Диего-Гарсия, входящем в состав архипелага, британско-американской военной базы в течение 99 лет. По условиям соглашения Великобритания будет платить Маврикию более 100 млн фунтов ($135 млн) в год, при этом сохраняется строгий запрет на присутствие иностранных сил безопасности на внешних островах.

Чагос был британской колонией вместе с остальной частью Маврикия.