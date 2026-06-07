Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах.

«Сердечно поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна и его партию с успехом, достигнутым на выборах. С нетерпением ожидаю продолжения нашего тесного сотрудничества, чтобы ещё больше укрепить стратегическое партнёрство и дружественные отношения между Грузией и Арменией на благо наших народов», — написал он в соцсети Х.

По данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 1 млн 224 тыс. 957 человек из 2 млн 503 тыс. 976 граждан, обладающих избирательным правом. Явка составила 48,92%.

Для проведения выборов использовались около 4 тыс. устройств электронной регистрации избирателей. На 1758 участках были установлены камеры видеонаблюдения, обеспечивавшие прямую трансляцию процесса голосования. Более 600 избирательных участков были адаптированы для граждан с ограниченными возможностями передвижения.

За ходом голосования следили 13 местных и 8 международных наблюдательных миссий, а также представители дипломатического корпуса и зарубежных избирательных органов.

В выборах приняли участие 18 политических сил — 16 партий и два блока.