Президент Ильхам Алиев выделил 85 млн манатов на ликвидацию последствий наводнений и селей в Азербайджане, оказав помощь пострадавшим регионам и инфраструктуре.

Глава государства подписал соответствующее распоряжение.

В документе отмечается, что в марте–апреле текущего года сильные ливни и вызванные ими селевые потоки привели к серьезным разрушениям в Баку и ряде регионов страны, нанеся значительный ущерб сельскому хозяйству, объектам инфраструктуры (дороги, мосты, электросети) и жилым домам.

Согласно распоряжению, для обеспечения продолжения работ по ликвидации последствий и предотвращения подобных ситуаций в будущем из резервного фонда президента, предусмотренного в государственном бюджете на 2026 год, выделено 85 млн 869 тыс. 260 манатов.

Средства будут направлены следующим структурам: Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана — 8,87 млн манатов, исполнительная власть города Баку — 1,43 млн манатов, Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана — 21,44 млн манатов, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана — 39,1 млн манатов и «Азеришыг» — 15 млн манатов.

Будет осуществлено строительство индивидуальных жилых домов, разрушенных в результате селей.

Работы проведёт МЧС Азербайджана в Баку (Бинагадинский район), а также в Хачмазском, Гусарском, Шабранском, Сиязаньском, Губинском и Хызинском районах.