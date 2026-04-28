Официальный визит премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджан можно с определенностью характеризовать как прорывной. Его ключевая особенность заключается в том, что это первый за более чем десять лет официальный визит представителя высшего руководства Чехии в Азербайджан. В последний раз президент Чехии посещал Баку в 2015 году — им был Милош Земан, подписавший с Азербайджаном декларацию о стратегическом партнёрстве.

В свою очередь, последний полноценный двусторонний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Чехию состоялся в апреле 2012 года. В последующие годы контакты сохранялись, однако носили преимущественно эпизодический характер и происходили на полях многосторонних мероприятий, включая встречи в Праге в саммите европейского формата.

Сформировавшаяся пауза делает нынешний визит особенно показательным. По сути, речь может идти о возобновлении политического диалога на высшем уровне, что напрямую связано с усиливающимся интересом Европы к Азербайджану в условиях трансформации энергетических и транспортных маршрутов. При этом отсутствие регулярных визитов не препятствовало развитию экономического взаимодействия. Это во многом объясняется структурой двусторонней торговли. Основу азербайджанского экспорта в Чехию традиционно составляет нефть, тогда как чешские поставки носят диверсифицированный характер и включают продукцию машиностроения, транспортные средства, промышленное оборудование, строительные материалы, фармацевтику и потребительские товары. В результате сложилась асимметричная, но взаимодополняющая модель: Азербайджан выступает как энергетический поставщик, Чехия — как индустриальный и технологический партнёр.

Динамика товарооборота подтверждает значимость чешского направления, однако указывает на его зависимость от сырьевой конъюнктуры. После спада в 2020 году торговля начала восстанавливаться, и в 2024 году товарооборот превысил 1,15 млрд долларов. При этом экспорт Азербайджана составил более 1 млрд долларов, тогда как импорт из Чехии оставался на уровне порядка 60–70 млн долларов, что отражает структурный дисбаланс. В 2025 году Азербайджан стал крупнейшим поставщиком нефти в Чехию, обеспечив более 40% её импорта. Это приобрело особое значение на фоне отказа Праги от российской нефти и переориентации на альтернативные маршруты поставок через трансальпийскую инфраструктуру.

В этих условиях визит Бабиша приобрёл выраженное экономическое измерение. Он состоялся в момент, когда Чехия заинтересована в закреплении альтернативных источников энергоресурсов, а Азербайджан стремится укрепить позиции на европейском рынке не только как экспортёр нефти, но и как потенциальный поставщик газа и участник более широкой индустриальной кооперации.

Показательно, что визит сопровождался активизацией оборонно-промышленного сотрудничества. В частности, чешская группа Czechoslovak Group объявила о создании в Азербайджане совместного предприятия по обслуживанию и модернизации бронетехники. Проект рассчитан как минимум на десять лет и предусматривает передачу технологий, развитие локальных сервисных мощностей и формирование инфраструктуры жизненного цикла техники. Содержательно это означает переход от простой закупки вооружений к элементам локализации и технологической интеграции. Особое значение имеет то, что чешские компании специализируются на модернизации техники советского происхождения, что делает их компетенции востребованными для Азербайджана.

В более широком контексте это отражает сближение двух моделей. Чехия, обладая относительно небольшой долей мирового рынка вооружений, демонстрирует один из самых высоких темпов роста оборонного экспорта в Европе и усиливает позиции в нише модернизации и обслуживания техники. Азербайджан, в свою очередь, последовательно наращивает собственный оборонно-промышленный потенциал, переходя от импортозависимой модели к формированию элементов собственного производства и экспорта. В результате формируется кооперационная модель, в которой Прага закрепляется на внешних рынках, а Баку ускоряет развитие собственной промышленной базы.

Дополнительное значение имел азербайджано-чешский бизнес-форум в Габале с участием Ильхама Алиева и Андрея Бабиша. Его формат позволил перевести взаимодействие в практическую плоскость, включая прямые контакты между компаниями и государственными структурами. На этом фоне чешская сторона впервые на высоком уровне обозначила интерес к долгосрочным контрактам на поставки азербайджанского газа. Это свидетельствует о потенциальном переходе от эпизодического энергетического взаимодействия к более системной интеграции в новую европейскую газовую архитектуру.

Параллельно обсуждалось расширение сотрудничества в промышленности, транспорте и инфраструктуре. В частности, чешский бизнес проявляет интерес к участию в проектах модернизации и восстановительных работ в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах. На текущем этапе речь идёт преимущественно о нишевых направлениях — децентрализованной энергетике, коммунальной инфраструктуре, поставках оборудования и технологий.

Так, решения в области локальной генерации, предлагаемые TEDOM, рассматриваются как инструмент обеспечения энергоснабжения восстановленных территорий, тогда как инженерные решения компаний вроде MEVA могут использоваться в сфере водоочистки и коммунальной инфраструктуры. Поставки техники и оборудования осуществляются при поддержке CzechTrade.

В целом визит подтвердил переход азербайджано-чешских отношений к более интенсивной фазе взаимодействия с акцентом на экономическую повестку. Стороны обозначили задачу диверсификации товарооборота и формирования более сбалансированной структуры торговли.

Важно, что в условиях нарастающей геополитической нестабильности достигнутые договорённости свидетельствуют о стремлении сторон выйти за рамки преимущественно торговой модели и перейти к более комплексному формату взаимодействия, включающему инвестиции, технологическую кооперацию и долгосрочные индустриальные проекты, что в перспективе усиливает их экономическую устойчивость и расширяет возможности для более активного позиционирования на региональном и международном уровнях.