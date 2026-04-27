Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с итальянским коллегой Гвидо Крозетто.

Об этом говорится в публикации Минобороны Италии в соцсети X.

«Тёплая встреча с азербайджанским коллегой, полковником генералом Закиром Гасановым. Роль Азербайджана в евразийском регионе является фундаментальной, и эта страна представляет для Италии одного из основных партнёров, а также стратегического партнёра в энергетическом секторе.

Я выразил солидарность и решительное осуждение недавней атаки на Азербайджан, совершённой иранскими беспилотниками, а также отметил с благодарностью сдержанность и чувство ответственности, проявленные Баку в управлении напряжённостью.

В ходе встречи было подтверждено укрепление и растущее значение двустороннего сотрудничества, особенно в сфере обороны, в том числе через учения между соответствующими вооружёнными силами, а также в оборонной промышленности. Кроме того, была подтверждена взаимная готовность продолжать обсуждения по расширению сфер сотрудничества.

Также была подчеркнута важность сохранения стабильности на Ближнем Востоке и в Кавказском регионе, в том числе с учётом последствий текущих конфликтов для региональной безопасности», — написал Гвидо Крозетто.

