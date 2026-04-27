Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции, армейским генералом Метином Токелем, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Как сообщает минобороны, Сначала гости посетили Аллею почетного захоронения, где возложили венки и цветы к могилам Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося офтальмолога-учёного, академика Зарифы Алиевой, а также побывали на Аллее шехидов и у Турецкого мемориала, почтив их память. Затем был посещен Парк Победы, где к монументу Победы также возложили венок.

На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе, генерал-полковник К. Велиев отметил, что азербайджано-турецкое военное сотрудничество постоянно развивается, и подчеркнул важность его дальнейшего расширения.

Говоря о совместных тактико-летных учениях «TurAz Qartalı-2026», проводимых в нашей стране с участием военнослужащих Азербайджана и Турции, начальник Генштаба подчеркнул, что подобные учения имеют важное значение для развития двустороннего сотрудничества и способствуют обеспечению безопасности в регионе.

Выразив благодарность за оказанное гостеприимство, армейский генерал М. Токель отметил важность продолжения взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения военного сотрудничества, основанного на стратегическом союзничестве.

На встрече было подчеркнуто, что совместные и многонациональные учения, проводимые с применением современных технологических новшеств, играют важную роль в повышении профессионализма военнослужащих и совершенствовании их практических навыков.

Стороны обсудили различные направления азербайджано-турецкого военного сотрудничества, а также провели широкий обмен мнениями по совместной деятельности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.