В Россию возвращается плановая экономика, с которой Советский Союз жил более 70 лет, считает помощник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин.

«Происходит возврат и реинкарнация плановой экономики в лучшем ее виде. Автоматизация управленческих процессов. Кто не цифровизовался, отстал от современной реальности на десятки лет. Данные все в цифре. Сейчас автоматизируются институты, транзакции, то есть взаимоотношения человека не с природой, а взаимодействие человека с человеком», — сказал Орешкин в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху».

В качестве примера он привел цифровые сервисы такси, которые, по словам Орешкина перешли к «плановым» ценам.

«В такси больше нет рынка. Есть люди, которым надо поехать, а все, что связано с транзакцией, можно автоматизировать. Не можешь больше выбирать кто вас повезет, не можешь выбирать цену. Система плановой экономики говорит, что вы поедете за 428 рублей, значит вы поедете за 428 рублей. Это плановая цена, которая является автоматически определенной ценой для этой поездки», — уточнил Орешкин.