Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов в рамках своего визита в Иран вместе с руководителем железнодорожной администрации этой страны Джаббаром Али Закери ознакомился со строительными работами, осуществляемыми в Астаринском терминале.

Как сообщили в АЖД, в ходе осмотра терминала была представлена детальная информация о ходе выполнения проекта, проделанных работах и следующих этапах. Было отмечено, что строительно-монтажные работы в Астаринском терминале, являющимся одним из основных инфраструктурных элементов международного транспортного коридора «Север-Юг», находятся на стадии завершения.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между железными дорогами Азербайджана и Ирана, перспективы развития грузоперевозок по коридору «Север-Юг» и возможности увеличения объемов грузов. Было отмечено, что после полного ввода в строй Астаринский терминал с пропускной способностью 3,5-4 миллиона тонн грузов в год внесет важный вклад в более эффективную организацию грузовых операций и укрепление транзитного потенциала региона. Деятельность терминала, считающегося одним из стратегических компонентов транспортно-логистического сотрудничества между двумя странами, послужит увеличению взаимного грузооборота, ускорению международных грузоперевозок и повышению конкурентоспособности коридора «Север-Юг».

В заключение был подписан протокол о сотрудничестве в области завершения строительства терминала Астара и увеличения грузоперевозок по Международному транспортному коридору «Север-Юг».