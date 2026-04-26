Продолжается подготовка к очередному этапу многонациональных учений «EFES-2026», проходящих в турецких городах Стамбул и Измир.

Как сообщает минобороны Азербайджана, группа военнослужащих азербайджанской армии, задействованная в рамках учений в практических занятиях с боевой стрельбой, отбыла в братскую страну.

Азербайджанских военнослужащих встретили на турецкой авиабазе Чигли.

Отметим, что основной целью многонациональных учений «EFES-2026» является усиление координации между подразделениями стран-участниц при проведении широкомасштабных операций, повышение уровня боевой подготовки, а также совершенствование практических навыков военнослужащих.