Израиль в начале конфликта на Ближнем Востоке направил Объединенным Арабским Эмиратам систему противоракетной обороны «Железный купол». Это стало первым случаем развертывания этого вида ПВО за пределами США и Израиля.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил отправить батарею «Железного купола» и несколько десятков операторов армии страны в ОАЭ после разговора с президентом эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Отмечается, что за время работы система успешно перехватила десятки иранских ракет.