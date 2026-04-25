Сегодня в Мали вооружённые группировки захватили ряд стратегических позиций на севере страны. Сообщается также о столкновениях вблизи столицы Бамако.

Как передают местные СМИ, армия Мали проводит операции по стабилизации ситуации после скоординированных атак вооружённых групп в Бамако и других городах. В заявлении армии отмечается, что неизвестные вооружённые террористические группы атаковали отдельные позиции в столице, а также военные казармы. Как сообщил представитель армии Мали Сулейман Дембеле по национальному телевидению, в ходе операции ликвидированы не менее 80 боевиков, их вооружение и транспортные средства.

Отмечается, что власти США и ряда европейских стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Мали, а находящимся там — соблюдать максимальную осторожность, что отражает серьёзность ситуации.

Уже более десяти лет в Мали сохраняется нестабильность. Центральные власти ведут борьбу с джихадистскими группировками, связанными с «Аль-Каидой» и «ИГИЛ», а также с сепаратистскими движениями на севере страны.

Текущая эскалация указывает на дальнейшее ухудшение обстановки. Столкновения выходят за пределы северных регионов и приближаются к столице, что свидетельствует о способности вооружённых группировок проводить масштабные операции.