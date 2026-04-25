Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан оказался не просто неожиданным, но еще и неожиданно результативным. И дело здесь не только в общих интересах и сходных подходах к вопросам международной безопасности, но и в личных доверительных отношениях между лидерами двух стран. Для президента Азербайджана Ильхама Алиева, как известно, вопросы, связанные с поддержкой территориальной целостности других государств, являются своеобразной красной линией, преступать которую означает перечеркивать свою более чем тридцатилетнюю борьбу за восстановление суверенитета над собственной территорией. Поэтому с самого первого дня российско-украинского конфликта официальный Баку занял жесткую позицию в отношении поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, что было высоко оценено со стороны украинского государства.

Но при этом в Азербайджане отчетливо осознают опасность вовлечения страны в новый конфликт, особенно когда он происходит в условиях, когда геополитические центры силы выясняют отношения между собой, а ты становишься удобным полигоном для этого. Во избежание подобного сценария Азербайджан старается выстраивать продуктивные и взаимовыгодные отношения как со своими ближайшими соседями, так и с внерегиональными игроками, при этом неизменно опираясь на собственные интересы. В этом смысле показателен пример азербайджано-российских отношений. В Москве принимают позицию Баку, хоть и не во всем с ней соглашаются, отдавая себе отчет в том, что, если азербайджанская сторона и выстраивает отношения с кем бы то ни было, то делает это не во вред третьей стороне. К слову сказать, это хорошо понимают и в соседнем Иране, у которого также в разные периоды, мягко говоря, имелись свои вопросы по отношению к Баку, но который также неоднократно на практике убеждался, что все его опасения и подозрения бывали напрасными.

Вот и сегодня, реализуя эту повестку, в частности оказывая всестороннюю гуманитарную поддержку Украине, Азербайджан исходит прежде всего из гуманистических соображений. Именно эта его позиция встречает понимание и благодарность с украинской стороны. Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в Габале особо поблагодарил его за помощь украинским детям, испытывающим тяготы войны.

Касаясь других тем двустороннего взаимодействия, у которого весьма широкая повестка, следует отметить, что визит президента Украины в Азербайджан стал одним из наиболее содержательных эпизодов двустороннего взаимодействия за последнее время. Также следует отметить, что между Азербайджаном и Украиной существуют отношения стратегического партнерства, закрепленные совместным заявлением глав государств, принятым еще в 2008 году.

Ключевым месседжем, прозвучавшим из Габалы и продемонстрировавшим политический базис двусторонних отношений, стало взаимное подтверждение приверженности Азербайджана и Украины принципам суверенитета и территориальной целостности. Данный мессидж отражает устойчивую линию Баку на поддержку базовых норм международного права. При этом важно, что риторика азербайджанской стороны остается предельно выверенной и не содержит в себе формулировок, которые могут быть интерпретированы как заявка на военно-политическое участие Баку в конфликте на стороне одного из участников, что указывает на стремление Азербайджана сохранить баланс в отношениях с ключевыми внешними партнерами.

Отдельного внимания заслуживает инициатива украинской стороны о проведении возможных переговоров с Россией на территории Азербайджана. Сам факт озвучивания такого предложения в ходе визита означает признание Баку как потенциально приемлемой нейтральной площадки. Это усиливает позиционирование Азербайджана как регионального дипломатического центра и расширяет его роль в более широком евразийском контексте. Вместе с тем практическая реализация данной инициативы напрямую зависит от позиции России, что на данном этапе оставляет ее в статусе политической заявки, при этом вероятность ее реализации сохраняется с учетом высокого уровня контактов между Баку и Москвой.

Что касается перспектив расширения экономического и энергетического сотрудничества между двумя странами, то особо подчеркивалась деятельность SOCAR на украинском рынке, что свидетельствует о наличии уже сформированной инфраструктурной базы для дальнейшего углубления сотрудничества в условиях разрушения части энергетической инфраструктуры Украины.

Наиболее чувствительным элементом повестки стало обсуждение перспектив военно-технического сотрудничества, включая возможное взаимодействие в сфере противодействия беспилотным системам. При этом Азербайджан фактически оказался в положении «между двух огней», а практика последних недель показывает, что Баку и сам может становиться объектом атак. В этом контексте обмен опытом и практиками между Азербайджаном и Украиной выглядит весьма показательным и свидетельствует о расширении диапазона двустороннего диалога. В то же время отсутствие детализированных договоренностей указывает на сохранение осторожного подхода Баку, который стремится избежать прямого вовлечения в военно-политическую составляющую соседних конфликтов.

С другой стороны, важно подчеркнуть, что, говоря о военно-техническом сотрудничестве, речь идет о проектах, организуемых на территории Азербайджана, включая развитие технологий противодействия беспилотникам. Эти направления носят исключительно оборонительный характер. При этом Азербайджан ни при каких обстоятельствах не участвует в военной составляющей конфликта между Россией и Украиной.

В целом визит зафиксировал качественное расширение повестки и повышение политической значимости двусторонних отношений. Азербайджан демонстрирует способность одновременно развивать взаимодействие с Украиной и сохранять стратегический баланс в отношениях со своими соседями, что и позволяет ему претендовать на более активную роль в региональной дипломатии. Украина, в свою очередь, стремится диверсифицировать внешние связи, включая взаимодействие с государствами, способными сочетать политическую поддержку с практическими формами сотрудничества.

А в более широком контексте проведенные переговоры и зафиксированные подходы отражают стремление сторон действовать в условиях усложняющейся геополитической среды, сохраняя при этом пространство для проведения долгосрочной, самостоятельной и прагматичной внешней политики с четким видением двусторонних перспектив.