Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что блокировки в России лишь отдалили страну от «цифрового суверенитета».

По его словам, специалисты, которые могли бы создать в России собственную операционную систему для смартфонов, «в условиях сломанного интернета массово покидают страну».

Дуров отметил, что без такой системы все приложения на смартфонах — как «национальные», так и «иностранные» — остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android.

«Замена “иностранных” приложений на “национальные” при сохранении американских ОС — смена упаковки без смены сути. Потёмкинские деревни с привкусом коррупции», — заявил он.

По словам Дурова, российский чиновник, который «сломал интернет и отбросил страну на десятилетия назад» под предлогом «цифрового суверенитета», заслуживает «медаль национальной безопасности — от США».