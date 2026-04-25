Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к 30 миллионам добровольцев с просьбой помочь в управлении потреблением энергии.

Как сообщает SNNTV, Пезешкиан заявил: «30 миллионов добровольцев, пожалуйста, помогите нам в управлении потреблением энергии, нельзя отключать электричество и газ для промышленности», подчеркнув, что в этом процессе должен участвовать каждый.

Отмечается, что заявление было сделано в Министерстве внутренних дел страны.

Президент также напомнил, что проблемы обострились после недавних атак США и Израиля на Иран.