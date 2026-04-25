Президент США Дональд Трамп отменил поездку спецпосланника Уиткоффа и предпринимателя Кушнера в Пакистан для встречи с представителями Ирана.

Как передает ТАСС, об этом американский лидер заявил журналисту телеканала Fox News Аише Хэсни..

В X журналист указала, что в ходе телефонного разговора Трамп сказал ей, что в одностороннем порядке отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан.

«Я сказал своим людям некоторое время назад, пока они собирались к отъезду: «Нет, вы не станете совершать 18-часовой перелет, чтобы туда добраться. У нас на руках все карты. Они (Иран — прим. ТАСС) могут позвонить нам, когда захотят. Но вы больше не будете совершать 18-часовых перелетов ради разговоров ни о чем», — цитирует Хэсни американского лидера.