В Баку задержан мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств с использованием парика для сокрытия личности.

Так, в Насиминском районе злоумышленник обманом завладел телефоном одного из граждан. В ходе оперативных мероприятий сотрудники 22-го отдела полиции Насиминского РУП задержали ранее судимого 33-летнего Аршада Сафарова.

По данным следствия, он находил продавцов по объявлениям, встречался с ними, брал телефоны якобы для проверки и скрывался. Аналогичные случаи зафиксированы также в Хатаинском, Ясамальском и Сабаильском районах.

Общий ущерб превысил 15 тысяч манатов. Расследование продолжается.