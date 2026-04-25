Ожидается, что прямые переговоры между делегациями США и Ирана состоятся 27 апреля в Исламабаде.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сначала проведут отдельные встречи с пакистанскими посредниками, после чего будет обсуждаться организация трёхсторонней встречи с иранской стороной.

По данным источника, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в выходные проведёт консультации с пакистанской стороной, после чего могут быть уточнены сроки и формат прямых контактов с США.