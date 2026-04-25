Власти Ирана после первого раунда переговоров в Исламабаде не запрашивали новой встречи с США.

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Журналисты рассказали, что Вашингтон сам неоднократно через пакистанских посредников передавал запросы на новый раунд. Однако Иран отклонил все просьбы, так как требования Штатов были «чрезмерными», говорится в материале.

Исходя из этого, Иран «в настоящее время и при существующих условиях» не принимал решения о проведении новой встречи.

При этом, как сообщает Axios, прямые переговоры могут пройти 27 апреля: ожидается встреча главы МИД Ирана Аббаса Арагчи с американскими представителями после их контактов с пакистанскими посредниками.