Центр по связям со СМИ и общественностью парламента Ирана опроверг сообщения об отставке спикера Мохаммада Багера Галибафа.

В распространённом заявлении отмечается, что Галибаф не подавал в отставку ни с одной из своих должностей.

В заявлении также подчёркивается, что новый этап переговоров ещё не определён, поэтому вопрос о том, кто будет возглавлять иранскую делегацию — он или кто-либо другой — не обсуждался. Указывается, что распространяемые слухи направлены на введение общественности в заблуждение, а Галибаф продолжает активно выполнять свои обязанности.

Отметим, что в последние дни в социальных сетях и ряде СМИ распространялись утверждения о его возможной отставке.