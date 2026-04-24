Специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер в субботу вылетят в Исламабад для проведения переговоров с иранской стороной.
Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе общения с прессой.
«Уиткофф и Джаред отправятся в Пакистан завтра, чтобы выслушать позицию иранцев», — сказала она.
По ее словам, в Белом доме рассчитывают, что эта встреча приведет к позитивным сдвигам.
21:34 Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отправляются в Пакистан на переговоры с Ираном, сообщает CNN.
«Трамп отправляет Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на новые мирные переговоры с Ираном», — отмечает телеканал.
Уиткофф и Кушнер в Пакистане будут участвовать в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
Также отмечается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее возглавлял американскую делегацию на переговорах с Ираном, пока не планирует участвовать, поскольку спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф также не принимает участия.
«В Белом доме рассматривают Галибафа как руководителя иранской делегации и «коллегу по уровню» для Вэнса», — сообщает CNN.
Тем не менее, как говорят источники CNN, «вице-президент будет в режиме ожидания, чтобы вылететь в Исламабад, если переговоры продвинутся, а члены его команды будут находиться в Пакистане и присутствовать на переговорах».