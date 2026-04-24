В Люксембурге состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Великого Герцогства Люксембурга.

Об этом проинформировало МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, люксембургскую сторону — директор Политического департамента Министерства иностранных и европейских дел Вероник Докендорф.

В ходе консультаций стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества. В этом контексте были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития политических связей, сотрудничество в консульской сфере, экономические отношения, а также гуманитарные связи в областях образования, науки и культуры.

Стороны подчеркнули важность взаимных визитов и контактов в рамках международных мероприятий для обеспечения устойчивого политического диалога.

Обсуждены вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, включая взаимную поддержку кандидатур.

В ходе консультаций состоялся подробный обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, масштабных работах по восстановлению, реконструкции и разминированию на освобождённых территориях, а также по другим международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита Ф. Рзаев также провёл ряд деловых встреч в Люксембурге и принял участие в обсуждениях в формате круглого стола, организованных в Люксембургский университет.