США объявили вознаграждение до 10 миллионов долларов за сведения о лидере проиранской вооружённой группировки «Катаиб Сайид аш-Шухада», действующей на территории Ирака. Об этом сообщили в программе Госдепартамента США Rewards for Justice в социальной сети X.

Речь идёт о Хашиме Финьяне Рахим ас-Сараджи, которого американская сторона связывает с организацией атак против объектов США в регионе. По данным Вашингтона, члены группировки причастны к нападениям на американские дипломатические представительства в Ираке, а также на военные базы и военнослужащих США в Ираке и Сирии.

В Госдепартаменте призвали передавать любую информацию, которая может помочь предотвратить дальнейшие нападения на дипломатические объекты и гражданских лиц.