Президент Национального олимпийского комитета Италии Лучано Буонфильо и министр спорта и молодежи Андреа Абоди заявили, что сборная Италии по футболу не должна соглашаться на возможность заменить команду Ирана на чемпионате мира‑2026.

В четверг специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Дзамполли предложил заявить сборную Италии на турнир вместо иранцев. Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что иранская команда продолжает подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике, но может отказаться от участия в турнире.

«Во‑первых, я не думаю, что это возможно. Во‑вторых, я был бы оскорблен. Чтобы попасть на чемпионат мира, нужно этого заслужить», — цитирует Буонфильо La Gazzetta dello Sport.

«Это неуместно, квалификация происходит на поле», — добавил Абоди.

Сборная Ирана на групповом этапе ЧМ‑2026 должна сыграть с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта.