Согласно статье 2 Конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» от 1948 года, для признания геноцида необходимо соблюдение определённого юридического порога. Должно быть установлено наличие умысла на уничтожение защищаемой группы. Об этом заявил американский сикхский политический активист и юрист Гурпатвант Сингх Паннун на международной конференции «Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии в отношении этнических меньшинств в контексте геноцида» в Баку.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что сикхи являются такой защищаемой группой — не только религиозной, но также этнической и расовой. «Я намерен представить доказательства, которые, на мой взгляд, подтверждают наличие у индийского государства такого умысла и позволяют утверждать, что события июня 1984 года действительно являлись геноцидом.

Рассматривая события июня 1984 года, я буду опираться на юридическое определение геноцида, закреплённое в документах ООН, и проанализирую три его ключевых аспекта. Первый аспект — убийство сикхов, на котором я сосредоточусь в первую очередь. Второй — причинение сикхам серьёзного физического или психического вреда. Третий — преднамеренное создание для сикхов таких условий жизни, которые рассчитаны на их полное или частичное физическое уничтожение.

Для доказательства факта геноцида достаточно установить наличие хотя бы одного из этих признаков. Тем не менее я также уделю внимание двум другим аспектам», — сказал он.

Однако, по словам Гурпатванта Сингха Паннуна, на практике доказать геноцид в международных судах чрезвычайно сложно. Для того чтобы преступление было юридически квалифицировано как геноцид, необходимо установить, что виновные стремились уничтожить именно группу как таковую, а не отдельных её представителей.

«Индия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Поэтому одним из возможных путей остаётся обращение к государствам, подписавшим Конвенцию ООН о геноциде. Таких государств насчитывается 153.

Каждая из этих стран обязана внедрить положения Конвенции в своё национальное законодательство, чтобы через собственные судебные механизмы иметь возможность привлекать к ответственности другое государство или отдельных лиц, причастных к преступлению геноцида.

Представленные здесь Соединённые Штаты, Канада, Великобритания, Австралия, Германия и Швейцария имеют законодательные нормы, позволяющие осуществлять уголовное преследование за геноцид», — отметил он.

Сихкский юрист подчеркнул, что законодательство Азербайджана также предусматривает такую возможность. «Азербайджан входит в число 153 государств — участников Конвенции. Статья 103 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики позволяет привлекать к ответственности лиц, причастных к совершению геноцида. Аналогичные положения существуют и в законодательстве многих других стран.

Поэтому перед нами стоит вопрос: найдётся ли среди этих 153 государств суд, который будет готов рассмотреть подобное дело против лиц, обвиняемых в совершении этих преступлений?

Если лица, которых мы считаем виновными, смогут быть привлечены к ответственности в одной из этих стран, это станет важным шагом на пути к установлению ответственности и достижению справедливости. А если факт геноцида будет установлен судебным решением, то остальные 152 государства будут обязаны реагировать уже на межгосударственном уровне», — добавил он.