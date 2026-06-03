Восстановление собственной идентичности и достоинства — это процесс, который невозможно измерить какими-либо рамками или сроками.

Об этом заявил Сикхский общественный деятель и правозащитник Бхай Мониндер Сингх на международной конференции «Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии в отношении этнических меньшинств в контексте геноцида» в Баку.

«Поэтому, говоря сегодня о событиях прошлого, которые привели нас к нынешнему моменту, важно понимать: сикхский народ ищет не просто сочувствия. Мы ищем солидарности и партнёрства. Для нас крайне важно, чтобы люди осознавали это. Мы считаем себя суверенным народом. У нас было собственное государство и собственная власть на протяжении почти ста лет — с середины XVIII до середины XIX века, когда Сикхское государство существовало на территории современной Индии», — отметил он.

По словам Мониндера Сингха, говоря о Халистане, сикхи не говорят о создании чего-то принципиально нового: «Мы говорим о возвращении достоинства и суверенитета, которые когда-то были утрачены. Мы говорим о восстановлении этого суверенитета в его современном политическом выражении — в форме Халистана, который, как мы считаем, сможет обеспечить сикхскому народу достойное будущее, уважение, а также защиту нашей культуры, языка, исторического наследия и веры. Именно такие ценности мы стремимся развивать вместе с другими сообществами и партнёрами по всему миру».