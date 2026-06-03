Согласно Трудовому кодексу Азербайджана, определенным категориям работников, помимо основного ежегодного отпуска, положен дополнительный отпуск. Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения, его продолжительность определяется рядом условий.

Так, работники, занятые на вредных и тяжелых работах, подземных объектах, а также лица, чья трудовая деятельность связана с повышенной ответственностью, эмоциональным напряжением, интеллектуальными и физическими нагрузками, имеют право на дополнительный отпуск продолжительностью не менее шести календарных дней. Перечень производств, профессий и должностей, дающих право на такой отпуск, утверждается в установленном порядке.

Дополнительный отпуск также предоставляется в зависимости от трудового стажа у работодателя. Сотрудники со стажем от пяти до десяти лет получают два дополнительных календарных дня отпуска, от десяти до пятнадцати лет — четыре дня, а при стаже свыше пятнадцати лет — шесть календарных дней.

Законодательство предусматривает дополнительные льготы и для родителей. Независимо от продолжительности основного и дополнительного отпусков женщины, воспитывающие двух детей в возрасте до 14 лет, имеют право еще на два календарных дня отпуска. Женщинам, имеющим трех и более детей до 14 лет, либо ребенка с инвалидностью, предоставляется дополнительный отпуск — еще пять календарных дней. Аналогичное право распространяется на отцов, самостоятельно воспитывающих детей, а также на лиц, усыновивших ребенка.