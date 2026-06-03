Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что отказ от продолжения «карабахского движения» стал поворотным моментом для Армении и позволил избежать дальнейшей эскалации конфликта.

«Да, я тот человек, который сказал, что «Арцах – это Армения и точка». Это из-за того, что я был предан той идее, которой нас кормили на протяжении 30 лет. Но я пошел по этому пути и узрел, я сказал, со всей честностью, что мы не имеем права передавать этот конфликт, эту кровоточащую рану будущим поколениям. Мы должны передать нашим детям мир. И я пошел за этой проблемой всеми возможными способами и узрел, что это искушение. И я узрел, что это ловушка. И да, это я проявил смелость и сказал народу, что мы идем по неправильному пути, что мы должны прекратить и не продолжать «карабахское движение». Благодаря этому мы сейчас больше государство, чем когда-либо, независимы больше, чем когда-либо, обеспечены безопасностью больше, чем когда-либо, и благополучны больше, чем когда-либо», — сказал Пашинян в ходе агитационной кампании в селе Цовак Гегаркуникской области.

По его мнению, продолжение «карабахского движения» привело бы только к новым жертвам, к новым войнам и, в конечном итоге, к потере армянской государственности:

«Мы освободили, я освободил Республику Армения. И я считаю это своей величайшей службой, оказанной Республике Армения», — заключил Никол Пашинян.