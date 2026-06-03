В Баку планируется строительство автомобильной дороги Мехдиабад–Баксол–проспект Зии Буньядова.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Как известно, на фоне быстрого заселения и роста спроса транспортные средства, движущиеся из районов Мехдиабад, Бинагади и прилегающих территорий в сторону центра города, создают значительную нагрузку на существующую инфраструктуру. В настоящее время водители, движущиеся из этих направлений, вынуждены использовать в основном Бинагадинское шоссе, проспект Азадлыг, Бакинско-Сумгаитское шоссе, проспект Зии Буньядова и другие городские дороги. Эти маршруты ежедневно вызывают крупные пробки, особенно на узких участках Бинагадинского шоссе, а также на пересечениях проспектов Азадлыг и Зии Буньядова.

Кроме того, транспорт, идущий из Мехдиабада, Бинагади и окрестностей, вынужден двигаться через те же загруженные участки дорог, включая Бинагадинское шоссе, проспект Азадлыг, Бакинско-Сумгаитское шоссе и проспект Зии Буньядова.

Для кардинального решения существующей проблемы предусмотрено строительство новой автомобильной дороги Мехдиабад–Баксол–проспект Зии Буньядова, которая напрямую соединит северо-западную часть Абшерона с восточными и юго-восточными направлениями города, а также будет связана с проспектом Гейдара Алиева. В перспективе эта дорога будет соединена с проспектом 8 Ноября.

Новая крупная транспортная артерия начнётся в районе посёлка Мехдиабад и Бинагади и будет связана с Бинагадинским шоссе. В результате транспортные потоки будут более равномерно распределены, снизятся ежедневные заторы на линии «Бинагади – 20 Января – проспект Зии Буньядова», а часть автомобилей сможет использовать альтернативные маршруты.

В целом, реализуемые инфраструктурные проекты вместе с кольцевыми дорогами сформируют единую сеть и создадут более удобные альтернативные маршруты.

В настоящее время между направлением проспект Азадлыг – Бинагадинское шоссе и дорогой Бинагади–Новханы отсутствует прямое и непрерывное транспортное сообщение. Транспорт вынужден двигаться по узкой дороге с большим количеством поворотов, что увеличивает время поездки и создаёт дополнительную нагрузку на дорожную сеть. После реконструкции этого участка будет обеспечен прямой и непрерывный выезд, что упростит движение, сократит маршруты и повысит общую эффективность транспортного потока. Также планируемая на этом направлении трамвайная линия обеспечит удобное и безопасное передвижение пассажиров и создаст альтернативный маршрут.

Кроме того, в проекте новой дороги предусмотрено выделение специальной полосы для будущей трамвайной линии, что в долгосрочной перспективе создаст дополнительные возможности для развития общественного транспорта.

Практические примеры удобства для граждан:

Пассажиры, следующие из направления Сумгаит–Хырдалан к станции метро «Нариман Нариманов», смогут не заезжать в район «20 Января» и центр города, а двигаться через проспекты Зии Буньядова и Гейдара Алиева.

Транспорт из направления Масазыр сможет использовать новую дорогу Мехдиабад–Баксол–Зии Буньядова, не въезжая на кольцо «20 Января», и далее двигаться в сторону Ахмедлы и поселка Говсан.

Пассажиры из направления Пиршаги–Фатмаи–Мехдиабад, направляющиеся в южную часть города, смогут не заезжать на Бинагадинское шоссе и использовать новую магистраль, что перераспределит нагрузку и снизит пробки на этом участке.