Европейцы фабрикуют компромат в отношении представителей Еревано-Армянской епархии Русской православной церкви, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

В СВР заявили, что руководство Европейского союза якобы «агрессивно взялось за выдавливание» структуры РПЦ из Армении и выдвигает политические условия в рамках евроинтеграции, включая требования о разрыве религиозных связей с Москвой.

Кроме того, в сообщении утверждается, что Европейский союз якобы пытается ограничить права епархиальных структур Русской православной церкви на церковную недвижимость, а также препятствовать их взаимодействию с Армянской апостольской церковью.

«Связи братских народов России и Армении прочнее любых политтехнологических проектов ЕС и переживут нападки европейцев», — говорится в заявлении.