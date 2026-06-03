По мере приближения выборов в Армении политическая гниль окончательно вырвалась наружу. Кандидаты судорожно пытаются изобразить «независимость» и «новое лицо», но при этом практически хором изрыгают антиазербайджанскую риторику, превращая ненависть к Азербайджану в главный козырь своей предвыборной кампании.

Если Роберта Кочаряна уже давно открыто называют реваншистом и главой «карабахского клана», то Самвел Карапетян изо всех сил старается разыграть карту «самостоятельного политика», якобы не имеющего ничего общего с бывшим президентом и его кровавым окружением.

Однако эксклюзивные материалы, полученные Minval Politika, полностью разоблачают эту дешёвую театральщину. Карапетян — не независимый игрок. Он часть той же прогнившей системы, которая уже много лет держит Армению в заложниках у реваншистских амбиций и старых преступных связей.

На кадрах Армен Аршакян, директор по экономике и финансам «Электрических сетей Армении», фактически сдаёт с потрохами связь Самвела Карапетяна с Робертом Кочаряном и карабахским кланом.

В разговоре неизвестный собеседник спрашивает, есть ли у Карапетяна договорённости с другими политическими силами, если он рассчитывает на высокий результат на выборах.

«А вообще, я понимаю, что Карапетян целит очень высоко. 30% — это он не может быть премьер-министром. Вопрос: если у него уже есть какие-то договоры с другими партиями, чтобы его поддерживали?», — спрашивает собеседник.

Аршакян отвечает прямо:

«Договоры с другими партиями есть, но они не фиксируются. Ну, смотрите, следующая сила, которая идёт после Карапетяна, — это второй президент Армении Роберт Кочарян. Тоже уникальный человек, единственный человек в мире, который был президентом сразу двух стран и президентом — и премьер-министром двух стран».

Когда собеседник уточняет, о ком идёт речь, Аршакян поясняет:

«Ну, он был и «премьер-министром» «Нагорно-Карабахской Республики» (здесь и далее кавычки наши – прим. Minval Politika), потом «президентом», потом приехал в Армению, был премьер-министром Армении и «герой» Первой Карабахской войны».

На вопрос о том, есть ли между Карапетяном и Кочаряном «какие-то понимания», Аршакян отвечает без колебаний:

«Есть, конечно».

После этого он добавляет важную деталь:

«Во-первых, они друзья. И вот, когда говорят “друзья”, вы понимаете, в Армении невозможно быть в бизнесе и не быть другом власти».

Особенно показателен фрагмент, где собеседник спрашивает, почему Карапетян и Кочарян не объединили свои силы официально. Ответ Аршакяна звучит как признание существования неформального союза.

«Потому что карабахский клан считается плохим, и мы у друг друга электорат не будем перенимать», — говорит он.

На уточнение собеседника: «Так, официально не надо. Ну, неофициально?», — Аршакян отвечает:

«Неофициально так и есть».

Таким образом, из разговора следует, что публичное дистанцирование Карапетяна от Кочаряна может быть лишь частью политической тактики. Официального объединения нет, но неофициальные договорённости, по словам Аршакяна, существуют.

Отдельно он рассказывает о личных и финансовых связях между Карапетяном и Кочаряном. По его словам, Самвел Карапетян на протяжении многих лет оказывал серьёзную поддержку марионеточному режиму в Карабахе и Армении.

«Самвел Саркисович, если мне память не изменяет, наверное, миллионов 300 спонсорской благотворительности делал тогда Карабаху и Армении. В «Степанакерте» самый большой современный медицинский центр, именно военной медицины, был построен за счёт денег “Ташира”», — говорит Аршакян.

Напомним, Самвел Карапетян также фигурировал в материалах, связанных с незаконными поставками оружия и военной техники в Армению и на оккупированные тогда территории Азербайджана. Об этом Minval Politika неоднократно писал ранее во время войны.

В 2021 году Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о расследовании фактов незаконного провоза оружия и военной техники в Армению, а оттуда — в Карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы, находившиеся тогда под армянской оккупацией.

По данным следствия, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, владелец Royalsys Engineering Давид Галустян, генеральный директор компании KOMEX Ара Абрамян и другие лица в 2001–2021 годах организовывали контрабанду оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и военной техники воздушным путём. В сообщении Генпрокуратуры отмечалось, что поставки осуществлялись, в частности, с использованием пассажирских самолётов, грузового самолёта ВВС Армении Ил-76ТД, а также грузового самолёта «Ильюшин-76ТД», приобретённого Ара Абрамяном.

28 апреля 2021 года Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Самвел Карапетян, Давид Галустян и Ара Абрамян были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 УК Азербайджана. В отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста, они были объявлены в международный розыск.

Затем он приводит ещё более конкретный пример:

«Скажу больше: когда второй президент сидел, залог, который составлял 2 000 000 долларов, дал Самвел Карапетян. Самвел Саркисович дал».

В разговоре также затрагивается возможный сценарий давления на выборы. Собеседник спрашивает, есть ли у Карапетяна «что-то на последнюю минуту», что может повлиять на ход кампании. Аршакян отвечает утвердительно:

«Да. Ну, во-первых, есть несколько вариантов развития событий».

После этого он упоминает так называемый «молдавский путь»:

«Есть даже вариант пойти по молдавскому пути, если он пойдёт Пашинян».

На вопрос, что это означает, Аршакян поясняет:

«Молдавский путь — это вот недавно были выборы в Молдове, Россия хотела повлиять на эти выборы, потому что очень много у молдаван было. Та партия, на которую ставку делали, её просто не допустили к выборам. Даже в этом случае у нас есть шаги».

Не менее важный блок разговора касается Армянской церкви. Карапетян, как следует из слов Аршакяна, делает ставку и на этот институт.

«Карапетян сказал, что он будет поддерживать Церковь, да?», — спрашивает собеседник.

«Обязательно. Вот с этого начал, что он должен от Церкви отстать. Он поддерживает её и говорит, что она должна быть отдельно», — отвечает Аршакян.

На вопрос, что Карапетян обещает Церкви в случае прихода к власти, он говорит:

«Полная автономия от государства».

Далее Аршакян фактически признаёт, что Церковь сейчас выступает против Пашиняна и косвенно работает на усиление Карапетяна.

«Цель Церкви сейчас — чтобы Самвела Карапетяна выбрали, а не Пашиняна. Чтобы отстали от Церкви, чтобы Церковь сама решала, какие у неё реформы есть», — говорит он.

Когда собеседник уточняет, влияет ли Церковь на людей, чтобы они голосовали за Карапетяна, Аршакян формулирует осторожнее:

«Ну, скажу так, против Пашиняна. Против».

Эти кадры окончательно разоблачают Самвела Карапетяна. За маской «независимого бизнесмена» скрывается классический представитель старой системы: неформальные договорённости с Робертом Кочаряном, прямая связь с карабахским кланом, поддержка Кремля, ставка на Церковь и готовность применить грязные сценарии давления на выборы.

Представленные нами материалы срывают маску уже со всей армянской оппозиции. Все силы, выступающие против Пашиняна, работают на одну гнилую цель — вернуть во власть реваншистскую банду карабахского клана. Они имеют между собой плотные тайные договорённости, а «независимыми» прикидываются лишь для того, чтобы обмануть как можно больше избирателей и расширить свой электорат.

Это не политическая конкуренция. Это уголовный сговор под разными вывесками.