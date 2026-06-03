Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что хочет разорвать торговые отношения с Россией, передает Delfi.

«Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию», — заявил он.

Кулбергс заявил, что поручит главе МИДа Байбе Браже найти решение данного вопроса, однако разрыв торговых отношений с Россией необходимо согласовать с Евросоюзом, поскольку Латвия в первую очередь находится в торговом сообществе ЕС.

В то же время премьер признал, что фармацевтическая отрасль Латвии не сможет быстро перестроиться на другой рынок, поэтому данный вопрос будет обсуждаться с руководителями фармацевтических компаний.