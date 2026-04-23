В столице Ирана Тегеране в ходе вечернего митинга в воздушном пространстве была зафиксирована работа средств противовоздушной обороны.

Как сообщает агентство «Mehr News», в ближайшее время ожидаются дополнительные сообщения о происходящем.

Отмечается, что ранее в течение ночи уже поступали аналогичные сообщения, однако впоследствии выяснилось, что речь шла о плановых учениях сил противовоздушной обороны Ирана.

В то же время источник в израильских вооружённых силах сообщил телеканалу Channel 13, что «израильская активность в воздушном пространстве Ирана отсутствует».

