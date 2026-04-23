Серия антикоррупционных операций прошла в районных отделах Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана. В ходе мероприятий задержаны должностные лица, обвиняемые в получении взяток.

Оперативные действия были проведены сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре в Саатлинском, Джебраильском, Агдашском районах, а также в Гарадагском районе Баку.

В Саатлинском районе задержаны двое должностных лиц, также арестованы представители других районных подразделений службы. Все они подозреваются в коррупционных правонарушениях.

Позднее стало известно, что в отношении ряда задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Суд постановил арестовать сроком на четыре месяца старших офицеров Гарадагского районного управления Этибара Юсиф оглу Алиева и Шамиля Меджид оглу Алыева, заместителя начальника Джебраильского отдела Нияма Этибар оглу Мадатсойлу, а также офицера отдела мобилизационной подготовки Саатлинского районного отдела Араза Вугар оглу Керимли.

В Генеральной прокуратуре подтвердили проведение операции, отметив, что в ближайшее время в отношении задержанных будут продолжены процессуальные действия.