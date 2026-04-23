В сети появились изображения подробных макетов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Судя по ним, новинки получат слегка увеличенный, по сравнению с прошлогодними моделями, блок камер.

Об этом сообщает издание MacRumors.

Дополнительные измерения показывают, что общая толщина iPhone 18 Pro Max с учетом блока камер составляет около 11,54 мм против 11,23 мм у предыдущей модели, а с учётом выступающих линз – 13,77 мм против 12,92 мм. Автор утечки утверждает, что макеты максимально точно отражают финальный дизайн, как это уже было с моделями прошлого поколения.

Ожидается, что изменения могут быть связаны с обновлением камер. В частности, основной модуль может получить переменную диафрагму для более гибкого контроля освещения и глубины резкости, а телеобъектив – увеличенную апертуру для улучшения съёмки в условиях слабого освещения. Также сообщается о возможном использовании нового трёхслойного сенсора изображения, разработанного Samsung, который способен повысить скорость работы камеры, снизить уровень шума и расширить динамический диапазон.

Официальный анонс линейки ожидается в сентябре, одновременно с первым складным iPhone компании Apple.