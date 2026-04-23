Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ Военно-морским силам США уничтожать любые суда, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Я отдал приказ ВМС США расстреливать и уничтожать любые лодки, какими бы малыми они ни были, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний быть не должно. Кроме того, наши тральщики прямо сейчас проводят расчистку пролива. Настоящим я приказываю продолжать эту деятельность, но в тройном объеме!», — отметил Трамп.