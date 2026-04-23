Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что миллионы украинцев уклоняются от мобилизации, проводимой в стране.

«Есть и другая страшная правда: у нас миллионы людей — уклонисты. Почему-то никто не хочет об этом говорить», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале издания «Общественное. Новости».

Буданов подчеркнул, что мобилизацию необходимо продолжать для укомплектования подразделений ВСУ и признал случаи принудительного привода мужчин призывного возраста в территориальные центры комплектования (ТЦК).

«Все, кто хотел, уже давно пришли добровольно, а люди нужны. Если не будет людей — не будет фронта, упадет фронт, не будет Украины. Единственное, что действительно можно попытаться изменить, — это проявления нечеловеческого отношения к людям во время принудительного привода, а не сам факт привода», — заявил он.