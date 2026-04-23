Три года назад, 23 апреля 2023 года, Азербайджан сделал один из ключевых шагов на пути к полному восстановлению своего суверенитета. В 12:00 подразделения Государственной пограничной службы установили пограничный пропускной пункт «Лачин» на суверенной территории страны — на границе с Арменией, у въезда на дорогу Лачин–Ханкенди. В тот же день над пунктом был поднят государственный флаг Азербайджана, а Верховному Главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву, был представлен соответствующий рапорт.

Этот шаг стал не просто технической мерой, а важным политическим и символическим актом, закрепившим контроль Баку над одним из ключевых маршрутов региона. Создание ППП преследовало конкретную цель — пресечь незаконную переброску живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения с территории Армении к армянским вооружённым формированиям, действовавшим на азербайджанской территории в нарушение трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Одновременно пункт стал механизмом правового контроля, исключившим бесконтрольное перемещение и позволившим привлекать к ответственности лиц, причастных к преступлениям в период оккупации.

Однако значение этого решения выходит далеко за рамки вопросов безопасности. Установление контроля над Лачинской дорогой, последовавшие процессы, а также длительные акции на этом направлении стали важными этапами на пути к восстановлению полного суверенитета Азербайджана. Фактически речь идёт о последовательной государственной политике, реализуемой после окончания 44-дневной войны. Контроль над стратегическими коммуникациями, восстановление правопорядка на освобождённых территориях и ликвидация последствий оккупации сформировали единую и логичную линию действий Баку.

На этом фоне не обошлось без внешнего давления. Ряд западных политиков и структур выступили с критическими заявлениями, утверждая, что создание ППП якобы подрывает мирный процесс и усилия по снижению напряжённости. Звучали формулировки о «противоречии обязательствам» и «ущербе переговорам». Однако эти оценки носили политический характер и не изменили курса Азербайджана.

Все попытки давления оказались безрезультатными благодаря последовательной позиции Баку и политической воле президента Ильхама Алиева. В июне 2023 года, находясь в Лачине, глава государства подчеркнул, что с установлением ППП был окончательно устранён последний участок бесконтрольного движения, а территориальная целостность страны получила своё практическое завершение. Это решение закрепило новый статус-кво и продемонстрировало готовность Азербайджана последовательно отстаивать свои национальные интересы. При этом с момента открытия пункт функционировал в рамках гуманитарных и правовых норм. Жители Карабаха армянского происхождения могли пересекать его при наличии документов, а азербайджанские пограничники обеспечивали корректное и организованное прохождение. В период массового добровольного переселения армян в Армению людям оказывалась необходимая помощь.

Сегодня, спустя три года, очевидно: Лачинский ППП стал не просто эпизодом, а поворотной точкой. Он обеспечил контроль над границей и окончательно закрепил суверенитет Азербайджана на всей его территории.