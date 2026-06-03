Госсекретарь США Марко Рубио в ходе своего выступления в Сенате США заявил, что США не посягают на суверенитет Армении и не просят Ереван разрывать дружеские отношения с другими странами.

По его словам, подписание Арменией и США соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) «стимулирует инвестиции американского частного сектора».

«Мы не стремимся к монополии американских компаний, но мы хотим, чтобы они получили свою справедливую долю», — сказал он.